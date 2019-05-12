'Alg patlaması' denizin rengini değiştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde çıkan "İzmit Körfezi Yine Kirlilikle Gündeme Geldi" başlıklı haberin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Denetimlerde ve araştırmada, kirliliğin nedeninin alg patlamasından kaynaklandığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Ekipler, söz konusu kirliliğin, habere konu mevkide yer alan hurda gemilerden kaynaklandığı iddiasını yerinde inceledi. İncelemelerde, söz konusu kızıl renkli görüntünün, İzmit Körfezi'nde birkaç gündür oluşan ve TÜBİTAK MAM ile yapılan incelemeler sonucu kirlilikten değil, biyolojik bir durumdan kaynaklandığı anlaşılan alg patlaması olayı olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

- "SUYUN RENGİNİN KIRMIZI VEYA KAHVERENGİYE DÖNMESİNE NEDEN OLUYOR"

Alg patlamasının geçici bir durum olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nde özellikle ilkbahar aylarında tekrarlayan bu olayın en önemli sebebi özellikle yağışlar sonucu karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girerek, fitoplankton türlerinin aşırı üremesine neden olmasından kaynaklanmaktadır. Bu geçici doğal olay, suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olmakta ve endişe edilmemesi gerekmektedir. Haber içerisinde yer alan hurda gemiler ise kendileri hakkında yürütülen haciz işlemleri neticesinde süregelen mahkeme süreciyle bahse konu deniz alanında demirli bulunmaktadır. Söz konusu gemi ve deniz araçlarının kıyı tesisleri dışında kıyı alanlarına bağlanmalarına veya bulundukları yerden kaldırılmalarına yönelik iş ve işlemler ise İzmit Liman Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Kocaeli Liman Başkanlığı tarafından yürütülmektedir."