‘Alice’ başlıyor Lewis Carroll tarafından yazılan ve 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden olan “Alice Harikalar Diyarında” Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnelenecek.