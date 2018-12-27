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‘Alice’ başlıyor

Lewis Carroll tarafından yazılan ve 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden olan “Alice Harikalar Diyarında” Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnelenecek.

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“Alice” adıyla sahnelenecek olan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşacak. Sahne tasarımı, müzikleri ve kostümleriyle görsel bir şölen yaşatacak müzikal 7 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak. 

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