İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 24 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8477
  • EURO
    10,2694
  • ALTIN
    497.722
  • BIST100
    1404.62
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Almahtı, 10 bin metre yükseklikte okyanus üzerinde dünyaya geldi
Yaşam

Almahtı, 10 bin metre yükseklikte okyanus üzerinde dünyaya geldi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Şikago seferini yapan uçağında Faslı hamile yolcu, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Göbek kordonu kabin amiri Gülderen Doğu tarafından kesilen bebeğe babası, Almahtı ismini verdi.

AA1 Ekim 2021 Cuma 15:04 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 15:04
ABONE OL

Alınan bilgiye göre doğum, 27 Eylül'de İstanbul'dan ABD'nin Şikago kentine giden THY'nin TK185 sefer sayılı uçağında gerçekleşti.

İstanbul'dan eşiyle seyahat eden Faslı hamile yolcunun, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte okyanus üzerinde uçuş devam ederken doğum sancıları başladı.

Kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi ve uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta bulunan beyin cerrahı, kabin ekibince uçağın arka bölümünde sakin bir yere alınan kadının doğum yapmasına yardımcı oldu.

Göbek kordonu kabin amiri Gülderen Doğu tarafından kesilen bebeğe babası, Almahtı ismini verdi.

Doğumun ardından anne ve bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesi üzerine uçuş devam etti. Uçuş boyunca anne ve bebeğin sağlık durumları kabin ekibi tarafından kontrol edildi.

Uçağın Şikago'ya ulaşmasının ardından anne ve bebek detaylı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.