Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

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Alman bilim insanlarından Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Alman bilim insanları, Marmara Denizi‘nde 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

  • İHA
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Geomar-Helmholtz Merkezi'nde Okyanus Araştırmaları yapan jeofizikçi Dietrich Lange, Nature Communications dergisine Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek büyük bir deprem olabileceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Almanya’nın Kiel kentinde Geomar-Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi‘nde araştırmalar yapan Lange, “Marmara Denizi altındaki tektonik gerginlikler büyük bir depremin oluşabilme potansiyelini tetikliyor. Bu 7.1 - 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilmesi için yeterli“ şeklinde açıklamalar yaptı.
 
Geomar tarafından geliştirilen ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi‘nin 800 metre altında iki buçuk yıl araştırmalar yapan bilim insanlarından GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, “Gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı birden bire dört metreden fazla hareket eder" dedi.
 
Depremin ne zaman olacağı konusunda bir tahminde bulunamadıklarını söyleyen Kopp, olası bir depremin 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi sonuçlarının olabileceğini belirtiyor.
 
Kuzey Anadolu fay hattı Marmara Denizi'nin altında bulunuyor.

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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