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Yaşam

Almanya'dan Portekiz'e Kovid-19 desteği

Almanya, Portekiz'e Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme desteği verdi.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 21:22 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:22
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Almanya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun etkilenen Portekiz’e salgınla mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme gönderecek.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Portekiz'e destek verecek.

Bu bağlamda 26 doktor ve sıhhi personelin yanı sıra 350 yatak, 150 infüzyon pompası ve 50 solunum cihazı gönderilecek.

Portekiz'e 3 Şubat Çarşamba günü gidecek Alman ordusuna bağlı sağlık personeli, 3 hafta görev yapacak.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, mevcut durumun herkes için zor olduğunu belirterek, "Alman sağlık sisteminin üzerinde de ciddi baskı var. Yine de bu zamanda dayanışmanın vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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