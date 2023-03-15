Alt geçitte mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yüzünden Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu. Bu sırada alt geçitteki vatandaşlar suda mahsur kaldı.



İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alt geçitte mahsur kalan Vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarıldı.



Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçların sürüklenmesi, çevredeki binaların çatısına çıkan vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.