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Yaşam

Alt geçitte mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Alt geçitte mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yüzünden Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu. Bu sırada alt geçitteki vatandaşlar suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alt geçitte mahsur kalan Vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarıldı.

Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçların sürüklenmesi, çevredeki binaların çatısına çıkan vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

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