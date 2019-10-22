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Amasra Kalesi’nde çökme tehlikesi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde bulunan Amasra Kalesi’nin altında bulunan kayaların büyük bir bölümünde çökmeler meydana geldi.

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Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra’da, son haftalarda hava şartları ve Karadeniz’in dalgaları Amasra Kalesi’ne zarar vermeye başladı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konunun bakanlığa bildirildiğini ifade ederek “İlçemizin Boztepe Mahallesi’ndeki kale surlarının altındaki kayalıkların çöktüğü bilgisi bizlere ulaştı. Kale surlarımızın bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Biz de belediye olarak drone yardımıyla bu çökme yaşayan ve son hadisedeki çökme olayını görüntüleyerek, Bartın Valiliği aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurduk. Aldığımız bilgilere göre, kalenin her alanın tadilatı değil ama bir kısmı için bakanlık nezdinde 2020 yılı yatırım programına alınacağını bizlere bildirdiler” dedi. 

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