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Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 16 oldu.

  • İHA
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Tutuklananlar arasında CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı ile önceki başkanı da var. Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 aylık takip sonrası Amasya'nın Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova ilçeleri ile Çorum, Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda 4 adet av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca, mühimmatlar, 1 tarihi eser ve 2 hassas teraziye el konulmuştu. Önceki gün adliyeye sevk edilen 5 şahsın tutuklanması sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 14 şüpheliden 11’i daha tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı Soner Koç ile eski Gençlik Kolları Başkanı İsmet Atakan da bulunuyor.

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