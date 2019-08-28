Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8163
  • 6,4622
  • 286.996
  • 95712.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Amasya'da 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini savcı olarak tanıtıp, dolandıran 6 kişilik çetenin aranan 4 üyesi de yakalandı. Polisin geçtiğimiz günlerde 'seyyar satıcı', 'temizlik görevlisi' kılığına girerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 2 çete üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçede yaşayan N.Ç., geçen nisan ayında polisi arayarak, kendisini telefonla arayarak, savcı olduğunu söyleyen bir kişinin, 'kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildi' sözleri üzerine belirttiği adrese 450 bin TL bıraktığını daha sonra ise dolandırıldığını anladığını söyledi. Ayrıca kendisinden 100 bin TL daha istendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, N.Ç.'den, bu kişilere randevu vermesini istedi. 
 
Ardından da operasyon için harekete geçti. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belediye personeline ait kıyafetleri giyerek, bahçıvan ve temizlik görevlisi kılığında randevu yerinde bekledi. N.Ç. ile buluşmaya gelen 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. İ.F. ve M.T. oldukları belirlenen dolandırıcılar, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
 
 
DİĞER ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
 
 
Yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülenen şüphelilerin ifadesi doğrultusuna soruşturmayı genişleten polis, dolandırıcılık yapan şüphelilerin 6 kişilik çete olduğunu tespit etti. Polis, kimliklerini tespit ederek takibe aldığı 4 çete üyesini de operasyonla yakaladı.  F.K., H.T., B.B., ve Ö.Ö. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon, SİM kartı ve telsiz ele geçirildi.
 
 
 
 

Şemdinli´de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu
 

POPÜLER HABERLER

Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA