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Amasya'da nehre düşen aile suyu atlayan kişi tarafından kurtarıldı

Amasya'da nehre düşen otomobildeki anne, baba ve 2 aylık bebekleri, olayı görüp suyu atlayan kişi tarafından kurtarıldı.

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Mehmet Gümüş'ün (34) kullandığı otomobil, Hacılar Meydanı mevkisinde yaklaşık 10 metre yükseklikten Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
 
Bu sırada bölgeden yaya olarak geçen ve kazayı gören Muammer Kiraz,  suya atlayarak sürücü Gümüş ile eşi Sibel (34) ve 2 aylık bebekleri Elif Beren Gümüş'ü suya batan aracın içinden çıkardı.
 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, baba,  anne ve bebeklerini, Kiraz'ın yardımıyla nehirden çıkararak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin  Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

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