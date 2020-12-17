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Yaşam

Amasya'da otomobil kapısında uyuşturucu

Amasya'da narkotik köpeği 'Gece', otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:04
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Meray mevkisinde bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın kapısına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 30,98 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobildeki H.K, M.G, O.G. ve D.K, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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