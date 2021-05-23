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Yaşam

Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı

Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 07:40 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 07:40
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Yeşilırmak kenarındaki ahşap tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve otel olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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