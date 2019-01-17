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Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

Amasya'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

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Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı, Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, Yassıçal Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ve Ahmet Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 35 kişi ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki kişilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul'a doğru hareket ettiği öğrenildi.

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