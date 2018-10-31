Ambalajlı gıdaya tuz kısıtlaması

Protokol kapsamında, peynir, zeytin, baharat, hazır çorba, et, tuzlu soslu kuruyemiş, hazır turşu, cips, bisküvi, kek, kraker, süt ürünü, yağ ve margarin, makarna ve erişte, hazır öğün, kahvaltılık gevrek, balık ürünü, kümes ürünüyle sos ve çeşnilerde yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı azaltılacak. Tuz azaltma çalışmaları kapsamında başarılı örnekler, Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir internet sayfasından duyurulacak. Dünya Sağlık Örgütü, günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Aşılmaması önerilen bu miktar, yemeklere sonradan eklenen tuzu değil gün içinde tüm besinlerle alınan toplam tuz miktarını ifade ediyor. 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması’na göre, Türkiye’de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9.9 gramı buluyor.