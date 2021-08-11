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Yaşam

Ambulans helikopter pisti yakınında lastik yakan 2 şüpheli aranıyor

Sivas'ta Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter pistinin yakınında lastik yatan 2 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Özel güvenlik görevlisinin fark ettiği şüpheliler bölgeden kaçarak uzaklaşırken, polis bölgede arama yaptı.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:46
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopterinin bulunduğu pist yakınına gelen 2 şüpheli, bir ağacın altında lastik yaktı. Durumu fark eden helikopter pisti güvenlik görevlisi, şüphelilere müdahale etti. Uyarı üzerine şüpheliler hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yerleşke içerisinde ve Kızılırmak kenarında arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelilerin izine rastlanmazken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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