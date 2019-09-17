Ambulans uçakla sınır ötesi şifa

Turist olarak gittiği Saraybosna’da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Halise Zerrin Öztekin ile Mostar’da çalışan ve mide kanaması geçiren 36 yaşındaki Yunus Dilber’in yakınları, hastalarının Türkiye’ye transferi için acil ambulans talebinde bulundular. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından talebin değerlendirilmesinin ardından, Öztekin ve Dilber’in yoğun bakım donanımlı ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesine karar verildi. Derhal yola çıkan ambulans uçak önceki gün iki hastayı da güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Ambulans uçak sorumlu hekimi Dr. Alim Gasanov, dünyanın tek dört sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansının çok sayıda kişiye umut olduğunu vurguladı. Dr. Gasanov, “Hem yüksek teknolojinin bulunduğu uçak ambulansımızda personelimizin de tecrübesi ve bilgisiyle bebekten erişkine, sağlık durumu çok ağır hastadan gebeye kadar çok sayıda kişiye umut olduk. Bundan sonra da umut olmaya devam edeceğiz. Sağlık personeli olarak bu sevince ortak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şahsım adıma ben bir Türk olarak yaptığım işten gurur duyuyorum” dedi.