Ambulansın oksijen tüpü patladı, 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
- İHA
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