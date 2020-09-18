Amcası ve 2 kuzeniyle kavga eden genç tüfekle vuruldu

DHA 18 Eylül 2020 Cuma 00:18 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 00:18

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Recep Ç. (36), aralarında husumet bulunan amcası ve iki kuzeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından baba ve 2 oğlu jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay saat 19.30 sıralarında Aydıncık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Recep Ç., daha önce husumetli olduğu amcaoğlu H.Ç. ve oğulları ile telefonla tartıştı. Tartışmanın ardından H.Ç., oğulları S.Ç. ve M.Ç. ile birlikte Recep Ç.’nin bulunduğu yere geldi. Burada çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Recep Ç., yere yığıldı. H.Ç. ve çocukları ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Recep Ç.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Recep Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan H.Ç. ve M.Ç. jandarma ekiplerince evlerinde suçta kullanılan tüfekle birlikte, S.Ç. ise başka bir yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.