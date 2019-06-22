Ameliyat sonrası Berfin’den ilk kare

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ve dernek üyelerinden Aynur Dik ile hastanede Özek'i ziyaret etti.

Genç kıza ve babası Yaşar Özek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Yurt, sağlığına bir an önce kavuşması için tedavi sürecinde yanlarında olacaklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin toplumların ve ülkelerin meselesi olduğunu dile getiren Yurt, "Berfin ve şiddet mağduru tüm kadınlarımız için toplumsal farkındalık yaratmak ve onların sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak sorumluluklarımızın en büyüğüdür. Kadınların, şiddete ve istismara karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastane tarafından karşılanacak.

Özek, 17 Haziran'da, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde yaklaşık 12 saat süren ilk ameliyatının ardından normal odaya alınmıştı.