Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ TİM’de
Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ Çocuk Grubu 1 Şubat Cuma günü, TİM Show Center’da muhteşem bir şovla izleyicilerle buluşuyor.
Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dünya sahnelerinde edindiği başarıyı çocuklarla paylaşıyor.
80 YETENEKLİ ÇOCUK SAHNEDE
İki bin çocuk arasından sınavla seçilen, 4-16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi “Kıvılcım” Çocuk Grubu sanatseverlere muhteşem performansları ile unutulmayacak bir gösteri sunacak. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride çocuklar, Anadolu Ateşi’nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra, içinde akrobasi ve jimnastikte olan yeni bölümlerle birlikte 60 dakikalık performans sergileyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.