Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ TİM’de

Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dünya sahnelerinde edindiği başarıyı çocuklarla paylaşıyor.

80 YETENEKLİ ÇOCUK SAHNEDE

İki bin çocuk arasından sınavla seçilen, 4-16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi “Kıvılcım” Çocuk Grubu sanatseverlere muhteşem performansları ile unutulmayacak bir gösteri sunacak. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride çocuklar, Anadolu Ateşi’nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra, içinde akrobasi ve jimnastikte olan yeni bölümlerle birlikte 60 dakikalık performans sergileyecek.