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Yaşam

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA13 Mart 2020 Cuma 13:22 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:22
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Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametine seyreden Sedat Mutlu idaresindeki 34 BFV 274 plakalı otomobil, Gümüşova mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Salih Mürseloğlu idaresindeki 34 EE 9103 plakalı tankere arkadan çarptı.

Aynı istikamette ilerleyen Gülşah Ilıkkan yönetimindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobil de duramayarak Mutlu yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerle Ilıkkan'ın aracındaki Fatma Abuşka ve Necibe Ilıkkan yaralandı. Ali Ilıkkan adlı bebek ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Düzce ve Hendek'teki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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