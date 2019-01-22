Samsun'da anaokulu öğrencisinin serviste unutulmasına soruşturma açıldı
MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
- AA
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Ayrıntılar geliyor...
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