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Anaokulunda akran dehşeti

Bir anaokulunda, kan kustuğu için okula çağrılan annesi tarafından doktora götürülen 2.5 yaşındaki M.D’nin, aynı yaş grubundaki 2 öğrenci tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Şikayetçi olan anne kızının travma geçirdiğini söyledi.

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İzmir Buca’da bulunan bir özel anaokulunda 15 Kasım’da anne D.Ş’yi telefonla arayan öğretmenler kızının kan kustuğunu söyledi. Anne D.Ş, kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark eden anneye, öğretmenler ‘Görmedik’ yanıtını verdi. 

BAYGINLIK GEÇİRDİ

D.Ş. kızını alıp, hastaneye götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı. Doktordan kızının dövüldüğünü öğrenen anne, anaokulundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İzlenen görüntülerde, M.D’nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde, aynı yaş grubundaki 2 çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü. Gerçeğin kamera kayıtlarıyla ortaya çıktığını ifade eden anne D.Ş, vahim olayla ilgili şöyle konuştu: “Doktoru müdahalede bulundu. Bu esnada okulu arayıp kamera kayıtlarına bakmalarını ve çocuğuma başka bir şey olduğunu söyledim ama ilgilenmediler. En son ‘Kayıtlara bakın ya da polisle geliyorum’ dedim. Daha sonra bakıp beni aradılar ve ‘Çocuğunuzu muayene ettirin arkadaşları tarafından dövülmüş’ dediler.  

ŞİKAYETÇİ OLDUM

Kızım tam kapı girişinde yatıyor yani ağlama sesinin duyulmaması mümkün değil. Görüntülerde çocuklardan biri boğmaya çalışıyor. Üstüne çıkıp, üstünde ve kafasında zıplıyorlar. Öğretmenler kamerayı takip etmiyorlar, duymuyorlar. Kasıtlı olduğunu bile düşünüyorum. Bu olaydan sonra çok büyük bir travma atlattık. Kızım olayın şokuyla aynı gün içinde defalarca altına kaçırdı. Orada doktorlar çocuklar tarafından darp edildiğine inanamadılar. Polisler bile şaşırdı. Hukuki süreci başlattım.” 

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