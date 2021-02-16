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Yaşam

Anbean kaydedildi! Horozun 'yansımasıyla' kavgası gülümsetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde horozun aynadaki yansımasıyla kavga ettiği görüntüler, izleyenleri gülümsetti. Görüntülerde horozun, aynayı gaga darbeleri ile kırarak kümese döndüğü görüldü.

DHA16 Şubat 2021 Salı 11:27 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 11:27
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Hatay Bulvarı'ndaki bir lastikçide, çalışanlar, kırılan lavabo aynasını dışarıya çıkarıp, tavuk ve horozların bulunduğu etrafı telle çevrili alana bıraktı. Bu sırada atılan yemi yiyen horoz, görüntüsünün yansıdığı aynaya saldırdı. Gagasıyla aynaya vuran horozu görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde horozun, aynayı gaga darbeleri ile kırarak kümese döndüğü görüldü.

Horozun aynadaki yansımasıyla kavgasını görüntüleyen İbrahim Göğebakan, "İş yerimizin arka bölümündeki alanda 15 tavuk ve horoz besliyorum. İş yerimizin lavabosunun aynası kırılınca biz de kümesin olduğu bölüme bıraktık. Dışarıya çıktığımızda horozun aynadaki görüntüsüyle kavga ettiğini görünce hem şaşırdım hem de güldüm. Biz de bu ilginç anı cep telefonu kamerası ile görüntüledik" dedi.

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