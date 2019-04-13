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Anestezi teknikeri Gözde, böbrek ağrısını dindirmek isterken hayatını kaybetti

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Gözde Ç. (25), evinde böbrek ağrısı nedeniyle kullandığı yüksek dozda anestezik madde nedeniyle hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Gözde Ç., evine döndükten sonra böbrek ağrısını dindirmek için iddiaya göre kendisine hastaneden getirdiği anestezik maddeyi enjekte etti. Bir süre sonra Gözde Ç.'nin hareketsiz kaldığını fark eden evdeki nişanlısı, 112'yi arayarak yardım istedi. Eve giden sağlık ekipleri, Gözde Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, nişanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
 
Kırıkkale'de acı haberi alan Gözde Ç.'nin aile bireylerinin, kente gelmek için yola çıktıkları belirtildi. Genç kızın cenazesinin yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak, Kırıkkale'ye götürüleceği bildirildi.
 
AYNI HASTANEDE 2 DOKTOR YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestesi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Buket Tasmacıoğlu (37), 6 Şubat 2010'da nöbet sonrası hastanedeki odasında ölü bulunmuştu. Olaydan bir yıl sonra 22 Nisan 2011'de de aynı hastanede gece nöbetinden çıktıktan sonra odasına dinlenmeye çekilen Acil Tıp Uzmanı, Dr. Fatih Bilge (33) de yaşamını yitirmişti. Otopsi raporlarında her iki doktorun da yüksek dozda anestezik maddeden hayatını kaybettiği belirlenmişti. Dr. Bilge´nin koluna enjekte ettiği belirtilen anestezik 'Propofol maddesinin dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'un ölümüne de neden olduğu öne sürülmüştü.

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