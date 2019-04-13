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Ankara Çubuk'ta onlarca sokak köpeği ölüsü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide, çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpek ölüsü bulundu.

  • AA
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Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğinden (HAYKURDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yanındaki boş arazide siyah çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpeğin cesedi bulundu.

Çok sayıda hayvanseverin ve dernek temsilcilerinin haberi alır almaz olay yerine gittiğini belirten HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklerin poşetlere konularak boş araziye atıldığını kaydetti.

- "BU KATLİAMLARA 'DUR' DEMENİN TEK YOLU YASADIR"

Paçalı, şu bilgileri verdi: "Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz ama korkarız ki bu da yeni bir katliam. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için hala daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek? Devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara 'dur' demenin tek yolu yasadır. Yasa istiyoruz."

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