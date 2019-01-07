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Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması: Henüz söz konusu değil

Ankara'daki kar yağışı nedeniyle 'eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı' bildirildi.

  • AA
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Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.

Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

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