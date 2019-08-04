27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ankara'da 12 gecekondu kül oldu! Yangın büyüyor

Ankara'da, otluk alanda başlayan yangın çevredeki 12 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otluk alanın yan kısmında bulunan gecekondulara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan gecekonduların içerisinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Büyüyerek devam eden yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da 12 gecekondu kül oldu! Yangın büyüyor

Ankara'da 12 gecekondu kül oldu! Yangın büyüyor

Rusya yeni İHA´sı `Okhotnik'in ilk uçuşunu duyurdu

Rusya yeni İHA´sı `Okhotnik'in ilk uçuşunu duyurdu

Sudan'da anlaşma imzalandı

Sudan'da anlaşma imzalandı

Aşırı hız yapan sürücüden polisi şaşırtan savunma

Aşırı hız yapan sürücüden polisi şaşırtan savunma

Eşi ölünce adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Türkiye'de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye'de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Hırsızı böyle yakaladı

Hırsızı böyle yakaladı

ABD’yi kana bulayan caninin manifestosu ortaya çıktı!

ABD’yi kana bulayan caninin manifestosu ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

F-16'ları yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ları yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA