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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Otomobilsiz Kent Günü” etkinlikleri nedeniyle bazı yolların trafiğe kapanacağını duyurdu.

  • İHA
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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Otomobilsiz Kent Günü' olan 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.00-15.00 arasında Çankaya ilçesi Aşkabat Caddesi'nde (Bahçelievler 7. Cadde) EGO Genel Müdürlüğü organizesinde 'Bisikletini kap gel' sloganıyla etkinlik düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik nedeniyle 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 08.00'den etkinlik sona erene kadar Aşkabat Caddesi'nin (Bahçelievler 7. Cadde) Milli Kütüphane girişi trafik ışıklarından 54. Cadde çıkışına kadar olan bölümü ile caddeye açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

 
 
 

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