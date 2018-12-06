Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı
Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
- DHA
Ankara Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı.
İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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