Ankara’da bir grup motosikletli havaya ateş açarak dehşet saçtı
Ankara’da bir grup hareket halindeki motosiklet üzerinde havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu cadde üzerinde konvoy halinde ilerleyen 3 motosikletli şahıslar trafiği hiçe saydı.
Süratle ilerleyen motosikletli şahıslar yanlarında getirdikleri tabancayla art arda havaya ateş etti. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.
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