Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ankara'da cenaze dönüşü kaza: 17 yaralı

Ankara'nın Bala ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Kaza, Beynam Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. Yenimahalle Belediyesine ait otobüs, virajı alamayınca devrilerek yan yattı. Kazada otobüste bulunan 27 kişiden 17'si yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, jandarma ve itfaiye ekipleri de kaza yerine gitti. Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yenimahalle Belediyesine ait otobüsün cenaze için tahsis edildiği ve kazanın da cenaze dönüşü yaşandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA