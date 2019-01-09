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Ankara'da etkili olan soğuk hava sonrası termometreler sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi

Ankara'da mevsimin en soğuk gecelerinden biri yaşanırken, hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

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Soğuk havanın etkisiyle Ankara'da bazı şelale ve havuzlar dondu, arabaların camları buz tuttu, bazı köprü ve üst geçit altlarında buz sarkıtları oluştu.
 
Hava sıcaklığı gece yarısı sıfırın altında 5 derece olurken, kent merkezinde termometreler sabahın ilk saatlerinde ise sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi. Bazı çevre ilçelerde de sıcaklık sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.
 
Bu arada soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda yaşanan buzlanma dolayısıyla belediyelere bağlı ekipler yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
 
Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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