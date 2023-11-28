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Yaşam

Ankara'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ağır yaralı

Ankara'da yol kenarındaki direğe çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

AA28 Kasım 2023 Salı 17:50 - Güncelleme:
Ankara'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ağır yaralı
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Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen A.B. yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve E.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 1 yaşındaki A.U.U. ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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