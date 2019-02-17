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Ankara'da hırsızların yöntemi Amerikan filmlerini aratmadı

Başkent’te elektronik ürün satan marketlere dadanan yabancı uyruklu hırsızların kurduğu düzenek, Amerikan filmlerindeki hırsızlık olaylarını aratmadı. Hırsızlar, içerisini aliminyum folyo ile kapladıkları çantalara, alarm kesici aparatlar taktı.

  • İHA
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Ankara’da Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan elektronik marketlerde 7 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği olay sonrasında başlatılan çalışmada, başta Kolombyia, Gürcistan ve Afganistan olmak üzere yabancı uyruklu 40 kişi yakalandı. Büro ekipleri son iki yıldır hırsızlık olaylarına ilişkin geniş çapta operasyonlar düzenliyor. Son olayda yakalanan hırsızların, Amerikan filmlerindeki profesyonel hırsızlık çetelerinin kullandığı yöntemle hırsızlık  yaptığı ortaya çıkartıldı.
 
KENDİLERİNE AİLE SÜSÜ VERDİLER
 
Elektronik market hırsızlığı şüphelisi 4 kişinin kaldıkları ikametlerde yapılan araştırmada, çok sayıda elektronik malzemeyle bunları çalarken kullanılan alarm kırıcı aparat ve aliminyumla düzeneklenmiş çantalar ele geçirildi. Türkiye’de 2 yıldır ikamet ettikleri anlaşılan yabancı uyruklu hırsızlardan A.B, L.K ve T.R’nin Mamak ilçesinde kiraladıkları evlerde kaldıkları, dikkat çekmemek için kendilerine aile süsü verdikleri anlaşıldı. Türk  vatandaşı  olduğu  bilgisine ulaşılan  diğer  şüphelinin de emniyetteki sorgu işlemlerinin sürdüğü  öğrenildi. Evlerde yapılan araştırmalarda; çalınmış çok sayıda harddisk, video oyun üniteleri ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları halen devam ederken, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışmalar genişletildi. 
 

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