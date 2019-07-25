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Ankara'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çayırhan ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Çayırhan-Nallıhan karayolu güzergahında 06 BGD 531 plakalı araç ile 06 DT 9372 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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