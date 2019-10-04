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Ankara'da ‘iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü’ iddiası

Ankara’da boş bir arazide iki köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin etrafında zehirli olduğu iddia edilen sosisler de dikkat çekti. Hayvanseverler ise olay yerine gelerek olaya tepki gösterdi.

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Bölge sakinleri Ankara’nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi 1787. Sokak'ta bulunan boş arazide iki köpek ölüsü buldu ve köpeklerin etrafındaki sosisleri fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri ile belediye ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler, zehirli olduğu iddia edilen sosislere ve ölü bulunan köpeklere ilişkin çalışma yaptı. Hayvanların ölü bulunduğu bölgeye gelen çok sayıda hayvansever de olaya tepki gösterdi.
 

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