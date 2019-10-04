Bölge sakinleri Ankara’nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi 1787. Sokak'ta bulunan boş arazide iki köpek ölüsü buldu ve köpeklerin etrafındaki sosisleri fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri ile belediye ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler, zehirli olduğu iddia edilen sosislere ve ölü bulunan köpeklere ilişkin çalışma yaptı. Hayvanların ölü bulunduğu bölgeye gelen çok sayıda hayvansever de olaya tepki gösterdi.