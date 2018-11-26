Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Kaza da 2 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 23.45 sıralarında Altındağ Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. İçerisinde iki kişinin bulunduğu 06 TJB 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Mustafa Teke (18) idaresindeki 06 JPN 29 plakalı otomobile çarptı.
 
Kazada  06 TJB 60 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansa Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şapka Kanunu´nun kabul edilmesi - Tarihte bugün 25 Kasım 1925

Şapka Kanunu´nun kabul edilmesi - Tarihte bugün 25 Kasım 1925

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA