Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.45 sıralarında Altındağ Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. İçerisinde iki kişinin bulunduğu 06 TJB 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Mustafa Teke (18) idaresindeki 06 JPN 29 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 06 TJB 60 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansa Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.