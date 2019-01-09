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Ankara’da inanılmaz kaza: 40 metrelik AVM inşaatına düştü

Ankara'da meydana gelen kazada, bir araç 40 metrelik inşaattan aşağı düştü. Kaza sonucu araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

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 Kamil Ocak Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada 06 DD 1953 plakalı araç, seyir halindeyken bir AVM’nin 40 metrelik inşaatından aşağı düştü. Kaza sonucu aracın sürücüsü Yahya K. ve Gökhan K. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesine götürüldü.

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