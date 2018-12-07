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Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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Başkentte mevsimin ilk kar yağışı, gece yarısı Çankaya'ya bağlı İncek ve Ahlatlıbel ile Keçiören'e bağlı Bağlum ve Elmadağ bölgelerinde etkili oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları ile hazır bekletildi.

Şehirler arası yollar ve çevre yolu güzergahlarında ise Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler acil müdahaleler için önlem aldı.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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