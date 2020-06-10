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Yaşam

Ankara'da mülteciler Kovid-19'la mücadele kapsamında el sabunu üretti

Ankara'da 4 gönüllü mülteci, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında 2 bin 400 sabun üretti.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:20
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İGAM’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllü mültecilerin, proje kapsamında ürettikleri 2 bin 400 sabunun mültecilere dağıtımına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mültecilerin hijyen maddelerine ulaşma konusunda sıkıntılar yaşaması nedeniyle BMMYK öncülüğünde 11 ilde sivil toplum kuruluşları ve gönüllü mültecilerle sabun üretimi projesi hayata geçirildi.

Projeyle, Kovid-19 salgını sürecinde işini kaybetmiş ve çeşitli zorluklar yaşamış mültecilere hijyen konusunda sabun üreterek destek olundu.

Proje için İGAM’ın Ankara'daki Mülteci Bilgilendirme ve Destekleme Noktası'nda 6 gün boyunca gönüllü mültecilere sabun üretimi eğitimi verilirken üretilen 2 bin 400 sabunun paketlerine BMMYK'nın mesajı ve hijyen kurallarını hatırlatan not ilave edildi.

Kendi ihtiyaçları için böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden mülteciler, toplum sağlığı için önem arz eden bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını belirtti.

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