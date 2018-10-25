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Ankara'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FE 205 plakalı otomobil ile A.S. idaresindeki 06 FH 2342 plakalı tır, Ankara-Konya karayolunun 6. kilometrede çarpıştı. Kazada, otomobildeki Selnaz Çabuk ile Tevhide ve Dündar Tayanç hayatını kaybetti. Yaralanan Yüksel Çabuk ve Murat Önal, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü A.S. gözaltına alındı.

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