Ankara'da polisten tefecilere vurgun: 2,5 milyon lira nakit paraya el konuldu

Polisin yaklaşık 1,5 aydır takibe aldığı 2 şüpheli yapılan baskının ardından gözaltına alındı. Kuyumcu adı altında tefecilik yapılan iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 2,5 milyon lira nakit paranın yanı sıra gayrı resmi kasa defteri olarak kullanılan çok sayıda ajanda, not kağıtları, kaşeler, kredi kartları, boş senet kağıtları, Pos cihazları, slim çıktıları, fatura koçanları ve gün sonu raporları ele geçirildi. Şüphelilerin kendilerine gelen kişilerden kredi kartına yüzde tek çekim yüzde 4, taksitli ise yüzde 12 ile 14 arasında faiz aldıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin yüzde 25'e varan faiz karşılığında da para satışı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Ankara Çankaya'da "kuyumcu" adı altında faaliyet yürüten bir iş yerinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaşan Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 ay şüphelileri ve iş yerini takibe alan ekipler düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin iş yerinde yaptığı aramalarda 1,5 milyon Türk lirası ile 1 milyon lira değerinde Euro ve Dolar olmak üzere toplam 2,5 milyon lira nakit para ele geçirdiği öğrenildi. Ayrıca yapılan aramalarda gayrı resmi kasa defteri olarak kullanılan çok sayıda ajanda, not kağıtları, kaşeler, kredi kartları, boş senet kağıtları, Pos cihazları, slim çıktıları, fatura koçanları ve gün sonu raporlarına da el konuldu.

Yüzde 25'e varan faiz karşılığında para satışı gerçekleştirmişler

Gözaltına alınan şüphelilerin her kredi kartındaki tek çekim için yüzde 4, taksitli çekim için ise yüzde 12 ile 14 arasında faiz aldıkları öğrenildi. Devleti 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları saptanan şüphelilerin aylık yüzde 20-25 oranlarına varan faiz karşılığında para satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin her gün öğle saatlerinde bankadan çektikleri paraları "kuyumcu" adı altında Pos cihazlarından gelen şahıslara ait kredi kartlarını çekerek herhangi bir mal ve hizmet karşılığı olmaksızın haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerin başkalarına ait paraları da satış yaparak işlettikleri ileri sürülüyor.

(Milliyet)