Ankara'da, saman yüklü tır alev alev yandı

DHA 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:40

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hareket halindeki tırın dorsesinde bulunan saman balyaları, elektrik tellerine temas etmesi sonucu yandı. Yangında, samanlar tamamen yanerken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Bosna Hersek Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Tarhan yönetimindeki 06 CBG 28 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan samanlar, elektrik tellerine çarptı. Samanlar, tellerden çıkan kıvılcımlar sonucunda alev almaya başladı. Dumanı görenlerin uyarısıyla tırı yol kenarına park eden Tarhan, dorseyi tırdan ayırdı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ayrıca yangın nedeniyle bölgedeki elektrik tellerinin de koptuğu görüldü. Yangında, tüm samanlar yanarken tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.