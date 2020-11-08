Ankara'da trafik kazası

DHA 08 Kasım 2020 Pazar 00:17 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 00:17

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin, beton bariyere çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Mustafa K. yönetimindeki 06 GHK 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, beton bariyere çarptı. Otomobilin ön kısmı çarpma sonucu hurdaya dönerken, kazada sürücü Mustafa K, hayatını kaybetti, araçta bulunan Hamide K. ve İbrahim A. ise yaralandı.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobilde bulunan, salça, turşu, tarhana gibi kışlık yiyecekler, yola saçıldı. Yolun bir şeridinin araç geçişine kapanması sonucu, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araç yoğunluğunu azaltmak için araç sürücülerini kaza yerinde beklememeleri konusunda uyardı. Mustafa K'nin cansız bedeninin morga kaldırılmasının ardından, otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.