Ankara'da uyuşturucu operasyonu

AA 01 Ocak 2021 Cuma 21:39 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 21:39





Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Karapürçek Mahallesi'nde H.K'nin uyuşturucu satışı yapacağı ihbarını aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler S.Ç, H.K, H.A, Y.A. ve B.A'yı 1,5 kilogram eroin ve hassas terazi ile yakaladı.

Zanlılardan H.K. ile S.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar hakkında ise yurt dışı yasağı getirilerek konutlarını terk etmeme kararı verildi.