Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadının yardımına ''Vefa Sosyal Destek Grubu'' koştu

AA 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:24 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:24

Bu kapsamda Altındağ "Vefa Sosyal Destek Grubu" da bölgelerinden gelen yardım çağrılarına hızlı bir şekilde yanıt veriyor.

Yaşlıların evine hizmet götürmek için gece gündüz çalışan görevlileri arayan Ulubey Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş üstü Seyih Hanım Yıldız'ın da 2 ekmek talebini karşılamak üzere grup harekete geçti.

Ekip, yalnız yaşayan ve hastalık nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan Yıldız'ın evine hızlı bir şekilde ulaştı.

4 kişilik ekip, yaşlı kadının evini temizleyemediğini söylemesi üzerine evi de temizleyerek sobasını yaktı ve yemeğini yaptı.

- "Onların yavrusu da onlara yapsın"

Verdikleri hizmetten dolayı eve gelen ekibe teşekkür eden Seyih Hanım Yıldız, "Bütün ihtiyaçlarımı karşıladılar. Allah onlardan razı olsun. Onların yavrusu da onlara yapsın. Çok zor. Allah razı olsun devletten. Sobamı yaktılar, evimi süpürdüler, yemeğimi yaptılar." diyerek memnuniyetini dile getirdi.