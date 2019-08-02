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Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet jandarma tarafından aydınlatıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2014'te ve geçen yıl işlenen 2 faili meçhul cinayet jandarma ekiplerince aydınlatıldı.

  • AA
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Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için özel bir ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, sulama göletinde silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulunması ve mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangında bir işçinin şüpheli ölümüyle ilgili 2 ay süren çalışmasını tamamladı.

Ekipler, 2014 yılında Şanlıurfa’dan Kahramankazan’ın Çimşit Mahallesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlardan birinde çıkan yangında Mevlit B'nin (54) yanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, maktulun darbedilip öldürüldükten sonra bırakıldığı çadırının ateşe verildiğini belirledi.

Olayın failleri oldukları gerekçesiyle Mevlit B'nin, karısı K.B, oğulları İ.B. ve İ.B. ile kayınbiraderi F.Y, Balıkesir’de düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

- AFGAN ÇOBAN CİNAYETİ

Jandarma ekipleri, 2014 yılında Güvenç Mahallesinde Afganistan uyruklu V.M.M'nin sulama göletinde silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili de Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hayvancılık yapan Y.K'yi cinayet şüphelisi olarak yakaladı.

Y.K'nin, yanında çobanlık yapan V.M.M’yi tüfekle öldürüp, Güvenç Göletine attığı iddiasıyla yeniden soruşturma başlatıldı.

Her iki cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

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