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Yaşam

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:14 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 20:14
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AA muhabirinin aldığı bilgiye, Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ankara Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı, 7 tanker, 2 kepçe ve 1'er greyder ve dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye gelerek yangını söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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