‘Anne dayağı’ dedi, inek tepmesi çıktı

29.12.2019 02:16 - Güncelleme: 29.12.2019 02:16

Isparta’da Polat Ç.anne-babasının kendisini dövdüğünü ardından da sokağa attığını iddia etti. Hastaneye götürülen çocuğun sol kolunda kırık olduğu belirlendi. Jandarma anne-babayı gözaltına alıp, karakola götürdü. Polat Ç, daha sonra ise jandarmaya, evlerinin ahırında bulunan ineğin koluna teptiğini bu nedenle kırık oluştuğunu söyledi. Çocuk, anne-babasına kendisini ahırda çalıştırdıkları için kızdığını bu nedenle de yalan söylediğini itiraf etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı uzmanları, çocuk ve anne-babayla ayrı ayrı görüştü. Polat Ç. aynı yönde anlatımlarda bulununca, anne-baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

‘İNTİKAM İÇİN YAPTIM’

Baba Mutlu Ç, “Üç ay önce kırılan sol bacağımdan ameliyat oldum. Halen çalışamaz durumdayım. Ortaokul öğrencisi oğlumda karaciğer yetmezliği var. Bu nedenle 95 kiloya kadar ulaştı. Doktorlar, sürekli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ben de evdeki günlük işlerde çalıştırıyorum” dedi. Yaz döneminde baldızıyla aralarında husumet başladığını da aktaran Mutlu Ç, “O günden bu yana kafayı bize taktı. Çocuğun aklına girdi; ‘Seni alırlar sosyal hizmetlerde güzelce yetiştirir, okutur sonra memurluğa atanırsın’ diyormuş. Çocuğu brandanın altına saklamış, jandarma geldiğinde çıkarmış. Hastaneye gittiklerinde pansuman yapan sağlık görevlisi fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınlamış. Bir sürü hakarete uğradım” diye konuştu. Okul öncesi ve sonrasında, annesine yardım için 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra girdiğini anlatan Polat Ç, “İnek beni tepti. Babam, annem beni ahırda çalıştırdıkları için kızıyordum. Babamla annemden intikam almak için teyzemin yanına gidip, jandarmayı aradım. eni ahırda çalıştırmayacaklarına söz versinler şikayetimi geri çekeceğim” şeklinde konuştu.