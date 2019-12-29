İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
Yaşam

‘Anne dayağı’ dedi, inek tepmesi çıktı

Anne babasının kendisini dövüp, sokağa attığını öne süren Polat Ç’nin, ahırda çalıştırılmasına kızdığı için yalan söylediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne-baba serbest bırakılırken, küçük çocuğun kolundaki kırığın ise inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. 

29.12.2019  02:16 - Güncelleme: 29.12.2019  02:16

Isparta’da Polat Ç.anne-babasının kendisini dövdüğünü ardından da sokağa attığını iddia etti. Hastaneye götürülen çocuğun sol kolunda kırık olduğu belirlendi. Jandarma anne-babayı gözaltına alıp, karakola götürdü. Polat Ç, daha sonra ise jandarmaya, evlerinin ahırında bulunan ineğin koluna teptiğini bu nedenle kırık oluştuğunu söyledi. Çocuk, anne-babasına kendisini ahırda çalıştırdıkları için kızdığını bu nedenle de yalan söylediğini itiraf etti.  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı uzmanları, çocuk ve anne-babayla ayrı ayrı görüştü. Polat Ç. aynı yönde anlatımlarda bulununca, anne-baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

‘İNTİKAM İÇİN YAPTIM’ 

Baba Mutlu Ç, “Üç ay önce kırılan sol bacağımdan ameliyat oldum. Halen çalışamaz durumdayım. Ortaokul öğrencisi oğlumda karaciğer yetmezliği var. Bu nedenle 95 kiloya kadar ulaştı. Doktorlar, sürekli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ben de evdeki günlük işlerde çalıştırıyorum” dedi. Yaz döneminde baldızıyla aralarında husumet başladığını da aktaran Mutlu Ç, “O günden bu yana kafayı bize taktı. Çocuğun aklına girdi; ‘Seni alırlar sosyal hizmetlerde güzelce yetiştirir, okutur sonra memurluğa atanırsın’ diyormuş. Çocuğu brandanın altına saklamış, jandarma geldiğinde çıkarmış. Hastaneye gittiklerinde pansuman yapan sağlık görevlisi fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınlamış. Bir sürü hakarete uğradım” diye konuştu. Okul öncesi ve sonrasında, annesine yardım için 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra girdiğini anlatan Polat Ç, “İnek beni tepti. Babam, annem beni ahırda çalıştırdıkları için kızıyordum. Babamla annemden intikam almak için teyzemin yanına gidip, jandarmayı aradım. eni ahırda çalıştırmayacaklarına söz versinler şikayetimi geri çekeceğim” şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar
Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir
Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi
Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Dünyaca ünlü isim siparişi verdi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.